Никишин поблагодарил «Спартак»: «Здесь я получил все, что имею на данный момент. Бесценный опыт и мотивацию идти дальше к хоккейной мечте»

поблагодарил «Спартак» после своего обмена в .

Сегодня стало известно о том, что клубы договорились об обмене 20-летнего защитника. В качестве компенсации получил 5 игроков плюс права на 4 нападающих, выступающих в Северной Америке.

«В «Спартаке» я получил все, что имею на данный момент – здесь я шагнул во взрослый хоккей, получил бесценный опыт и мотивацию идти дальше к хоккейной мечте.

Хочу поблагодарить руководство клуба, председателя наблюдательного совета Олега Леонидовича Усачева, спортивного директора Романа Сергеевича Беляева, главного тренера Бориса Олеговича Миронова, всю нашу команду – парней, тренеров, персонал и, конечно, всех болельщиков «Спартака».

Здесь я всегда ощущал особенное отношение к себе – такое приятное, семейное и родное. Спасибо за все «Спартаку» и его болельщикам», – сказал Никишин.