Мать Индрашиса о «Спартаке»: «Знаю патриотическую позицию Микса. Прежде чем кричать «предатель!», подумайте»

Мать Микса Индрашиса рассказала о том, почему ее сын мог подписать контракт со «Спартаком».

Ранее нападающий заявил в соцсети: «Я патриот Латвии. У меня нет контракта со «Спартаком». Клуб недоволен моим отказом, отсюда и такое поведение».

«Спартак» утверждает, что соглашение подписано и настаивает на выплате компенсации в случае неисполнения его условий.

«Мы с моим сыном даже не начинали говорить об этом. Я не хочу спрашивать, почему он решил так, были ли другие варианты или нет.

Если бы они были, он, вероятно, выбрал бы другой вариант, потому что я знаю Микса, я знаю его патриотическую позицию».

О проблемах со здоровьем у ребенка Микса

«Да, у одного ребенка проблемы, и на лечение уходит много денег. Я не хочу об этом говорить, я просто хочу посоветовать: прежде чем кричать «предатель!», подумайте», – сказала Индра в интервью Privātā Dzīve.