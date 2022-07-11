Пилко о давлении на хоккеистов за игру в КХЛ: «Угрожает какой-то смешарик – маленький, худенький, но такие гадости пишет. При встрече из шкуры бы вытряхнул»

высказался о давлении на иностранных хоккеистов за их решение играть в .

– Насколько тяжелее вам стало уговаривать игроков ехать в клубы КХЛ в нынешнее межсезонье, ведь это даже не вопрос денег?

– Раньше я знал игрока, понимал, в какую команду надо звонить, и представлял его цену на этом рынке. Все было достаточно просто, и сделки закрывались легко.

Сейчас у хоккеиста, который раздумывает о продолжении карьеры в КХЛ, в голове мысль о том, что если для него все сложится идеально, то он поедет. Я ищу варианты, звоню и дальше свожу игроков с клубами.

– Люди боятся ехать?

– И да, и нет. Они не боятся ехать в Россию, поскольку я тут давно работаю и мне доверяют. В первую очередь игроки опасаются реакции, которая их ждет дома.

– Имеете в виду давление и угрозы в адрес родных?

– Вы не представляете, сколько мне приходится тратить времени на посторонних людей, которые до нас пытаются докопаться.

Хочется, чтобы они отошли в сторону и не мешали нам делать то, что мы хотим. У меня и одного игрока в личных сообщениях в соцсетях была огромная переписка с одним человеком.

Я попытался через аккаунт и почту выяснить, кто нам пытается угрожать. А там какой-то смешарик – маленький, худенький.

При этом он пишет такие слова, столько гадостей с переходом на личности. При встрече я бы легко его взял за шкирку и из шкуры вытряхнул. Но мне даже было стыдно писать ему что-то резкое в ответ. Не хочу опускаться на его уровень.

– Совсем недавно произошел случай с латвийским нападающим Миксом Индрашисом, который, оказавшись под давлением, стал публично отказываться от уже заключенного контракта со «Спартаком». Есть уверенность, что ваши игроки не сделают то же самое и в последний момент не откажутся от приезда в Россию?

– Отвечать на сто процентов за самих игроков мне тяжело. Но я со своей стороны сделаю все, чтобы те, кто подписал контракты с российскими клубами, сюда приехали, – сказал агент.