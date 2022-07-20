Депутат Свищев: «Не согласен с Терюшковым, ехать играть в США и Канаду сейчас – не предательство. Клубы не имеют отношения к политической позиции»

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Дмитрий Свищев отреагировал на слова Романа Терюшкова об отъезде россиян в НХЛ.

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре заявил: «Ехать играть в США и Канаду сейчас – это сродни предательству».

«Я не согласен с Терюшковым, это сугубо его точка зрения. Ехать играть в США и Канаду сейчас – не сродни предательству. Есть американцы, которые играют в России, а также есть наши спортсмены, которые выступают в США. 

Это нормальная практика – играть атлету за тот клуб, который предоставляет хорошие условия, независимо в какой стране находится команда. Ни российские, ни американские клубы не имеют никакого отношения к политической позиции, которая сейчас существует в мире.

Для ребят это хорошая возможность заработать и показать себя», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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