Депутат Терюшков: «Спортсмены вольны выбирать «новую Родину», но пусть сперва вернут затраты государства на них»

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Депутат Роман Терюшков настаивает на возврате денег спортсменами при смене гражданства.

Он ранее заявил: «Смена спортивного гражданства для спортсменов сборной должна быть приравнена к госизмене».

«Мне приписали, что я хочу ввести уголовное преследование за переходы в спортивные федерации других стран, но я написал совсем не о том.

Государство тратит немалые деньги на подготовку чемпионов. Спортсмены, естественно, вольны, как и все люди, выбирать себе «новую Родину». Но пусть тогда сперва вернут те материальные затраты, которые понесло на них государство.

Рассчитать это вполне можно – начиная со школ спортивного резерва по существующим нормативам. На каждого спортсмена, доходящего до олимпийского уровня, это сумма порядка нескольких десятков миллионов рублей – в зависимости от вида спорта.

Наш прославленный хоккеист Владимир Петров очень четко определил суть большого спорта: «Это защита государства в мирное время». Спортсмены отдают свои силы, а государство свои средства, чтобы отечественные чемпионы поднимались на пьедестал почета под гимн и флаг страны.

Если в том, чтобы поменять флаг, под которым выступать в спорте, нет ничего особенного, то зачем мы собираемся поднимать регулярно этот флаг в школах?» – задался вопросом член комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ

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