Депутат Терюшков об иностранцах, выступающих за Россию: «Это почетно. Если там человек не пришелся ко двору, мы всегда дадим возможность проявить себя здесь»

Депутат Роман Терюшков считает, что выступать за Россию всегда почетно.

Ранее он заявил: «Cмена спортивного гражданства для спортсменов сборной должна быть приравнена к госизмене».

«Вопрос, возникающий сейчас и который мне часто задают: а что делать с теми спортсменами, которые перешли под нашу спортивную юрисдикцию. Отвечу – выступать за Россию всегда почетно.

Все зависит от отношения той страны, из которой уходит спортсмен: к его заслугам, возможностям и многому другому. Если человек там не пришелся ко двору, то Россия всегда даст возможность проявить себя здесь. Недаром говорят, что Россия – страна возможностей. Примеров иностранцев, которые считают себя русскими, – множество.

Наша страна никогда не развязывала конфликты, всегда защищала слабых, подставляла плечо помощи тем, кто в нем нуждается, и отстаивала суверенитет, территориальную целостность и права граждан. Быть русским – большая честь, и те, кто принимают это решение, ясно себе это понимают.

Наши враги не дремлют, они понимают, что спорт для русского человека всегда был одним из оплотов монолитности, солидарности, сплоченности общества. Они, используя свое влияние (допуск на соревнования, рекламные контракты и многое другое), вынуждают наших спортсменов отказываться от страны и призывают сделать это других, ссылаясь на безвыходность ситуации», – написал член комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ и член наблюдательного совета «Химок» в телеграм-канале.

Депутат Терюшков: «Считаю предательством выступление спортсмена за недружественные страны. За Беларусь, Абхазию, Южную Осетию, ДНР, ЛНР – можно свободно и без компенсации»