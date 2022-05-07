Федотов перешел из ЦСКА в «Филадельфию», подписав контракт на год

подписал контракт с командой НХЛ.

официально объявила о подписании однолетнего соглашения с 25-летним голкипером.

Федотов был выбран «Флайерс» на драфте НХЛ-2015 под 188-м номером.

В прошедшем сезоне вратарь выступал за и стал с командой обладателем Кубка Гагарина-2022.

В регулярном чемпионате КХЛ Федотов провел 26 матчей, одержал 14 побед, пропуская в среднем 2,00 шайбы и отражая 91,9% бросков.

В плей-офф голкипер сыграл 22 матча, одержал 16 побед, пропуская в среднем 1,85 шайбы и отражая 93,7% бросков