Кочетков о драфте НХЛ-2022: «Удивился, когда увидел, сколько русских теперь в системе «Каролины»

высказался о том, что «Каролина» задрафтовала четырех игроков из России.

– «Каролина» на драфте выбрала четырех игроков из России, всего в системе 12 человек. У вас в Роли будет русское комьюнити?

– Я удивился, когда увидел, сколько русских теперь в системе «Каролины». Я писал Сергею Самсонову: «А мы только русских драфтуем?»

Это здорово, чем больше русских, тем будет лучше, веселее. Но я посмотрел на список ребят, там многие еще непонятно, когда доедут.

– С Сергеем Самсоновым до вашего приезда в «Каролину» вы плотно общались?

– Начали общаться сразу после драфта и на протяжении этих трех лет поддерживали контакт. Не скажу, что были плотно на связи, но у меня интересовались здоровьем, почему не играю и так далее. Раз в пару месяцев мы могли созвониться. Когда подписал контракт и когда была ситуация с приостановкой сезона в КХЛ, мы стали общаться плотнее, – сказал вратарь системы «Каролины».

23 россиянина выбраны на драфте НХЛ-2022. «Каролина» задрафтовала четырех игроков