23 россиянина выбраны на драфте НХЛ-2022. «Каролина» задрафтовала четырех игроков

23 российских хоккеиста были выбраны на драфте НХЛ-2022.

Больше всех – четырех хоккеистов – задрафтовала «Каролина».

Добавим, что на драфте-2021 были выбраны 29 российских игроков, на драфте-2020 – 24, на драфте-2019 – 26, на драфте-2018 – 19.

Первый раунд:

10. «Анахайм» – з Павел Минтюков, Россия («Сагино»)

20. – н Иван Мирошниченко, Россия («Авангард»)

24. – н Данила Юров, Россия («Металлург»)

Второй раунд:

36. «Аризона» – з Артем Дуда (ЦСКА);

52. – н Дмитрий Бучельников (СКА);

60. «Каролина» – н Глеб Трикозов («Авангард»);

Третий раунд:

71. «Каролина» – н Александр Перевалов («Локомотив»);

74. «Баффало» – н Виктор Неучев («Автомобилист»);

Четвертый раунд:

109. «Коламбус» – н Кирилл Долженков (ЦСКА);

110. «Нью-Джерси» – з Даниил Орлов («Сахалинские Акулы», МХЛ);

118. – в Сергей Мурашов («Локомотив»);

120. «Сент-Луис» – з Арсений Коромыслов (СКА);

Пятый раунд:

134. «Баффало» – з Всеволод Комаров («Квебек», юниорская лига Квебека);

135. «Торонто» – н Никита Гребенкин («Металлург»);

138. «Коламбус» – в Сергей Иванов (СКА);

147. «Даллас» – в Максим Майоров («Лада»);

156. «Каролина» – з Владимир Грудинин (ЦСКА);

161. – н Максим Барбашев («Монктон», юниорская лига Квебека);

Шестой раунд:

178. «Анахайм» – в Вячеслав Бутеец («Трактор»);

190. «Эдмонтон» – з Никита Евсеев («Ак Барс»);

Седьмой раунд:

198. «Нью-Джерси» – з Артем Барабоша (ЦСКА);

205. «Каролина» – з Александр Пелевин («Торпедо»);

208. «Ванкувер» – з Кирилл Кудрявцев («Су Грейхаундс», юниорская лига Онтарио).