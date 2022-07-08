23 россиянина выбраны на драфте НХЛ-2022. «Каролина» задрафтовала четырех игроков

23 российских хоккеиста были выбраны на драфте НХЛ-2022.
Больше всех – четырех хоккеистов – задрафтовала «Каролина».
Добавим, что на драфте-2021 были выбраны 29 российских игроков, на драфте-2020 – 24, на драфте-2019 – 26, на драфте-2018 – 19.
Первый раунд:
10. «Анахайм» – з Павел Минтюков, Россия («Сагино»)
20. «Вашингтон» – н Иван Мирошниченко, Россия («Авангард»)
24. «Миннесота» – н Данила Юров, Россия («Металлург»)
Второй раунд:
36. «Аризона» – з Артем Дуда (ЦСКА);
52. «Детройт» – н Дмитрий Бучельников (СКА);
60. «Каролина» – н Глеб Трикозов («Авангард»);
Третий раунд:
71. «Каролина» – н Александр Перевалов («Локомотив»);
74. «Баффало» – н Виктор Неучев («Автомобилист»);
Четвертый раунд:
109. «Коламбус» – н Кирилл Долженков (ЦСКА);
110. «Нью-Джерси» – з Даниил Орлов («Сахалинские Акулы», МХЛ);
118. «Питтсбург» – в Сергей Мурашов («Локомотив»);
120. «Сент-Луис» – з Арсений Коромыслов (СКА);
Пятый раунд:
134. «Баффало» – з Всеволод Комаров («Квебек», юниорская лига Квебека);
135. «Торонто» – н Никита Гребенкин («Металлург»);
138. «Коламбус» – в Сергей Иванов (СКА);
147. «Даллас» – в Максим Майоров («Лада»);
156. «Каролина» – з Владимир Грудинин (ЦСКА);
161. «Рейнджерс» – н Максим Барбашев («Монктон», юниорская лига Квебека);
Шестой раунд:
178. «Анахайм» – в Вячеслав Бутеец («Трактор»);
190. «Эдмонтон» – з Никита Евсеев («Ак Барс»);
Седьмой раунд:
198. «Нью-Джерси» – з Артем Барабоша (ЦСКА);
205. «Каролина» – з Александр Пелевин («Торпедо»);
208. «Ванкувер» – з Кирилл Кудрявцев («Су Грейхаундс», юниорская лига Онтарио).