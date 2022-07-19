Кочетков о «Каролине»: «Смотрели мои хайлайты игры в России. Когда приехал, сказали: «Мы тебя переучивать не хотим»

рассказал о своих тренировках в АХЛ и .

Напомним, в феврале Кочетков отправился в Северную Америку после расторжения контракта с «Торпедо».

– Тренеры вратарей в системе «Каролины» вас пытались переучивать?

– Все следили за мной, смотрели мои хайлайты игры в России. Когда приехал, сказали: «Играй, мы тебя переучивать не хотим». В АХЛ у меня даже вратарских тренировок особо не было.

С тренером из команды НХЛ мы были знакомы еще с лагеря, когда я приезжал сразу после драфта. С ним поработали над деталями, но, когда на носу плей-офф, никто в здравом уме не будет трогать технику или что-то еще менять. Хорошо, что меня в тот момент не учили никаким новшествам.

Посмотрим, что будет в этом сезоне, – сказал вратарь системы «Каролины».