Кочетков о возможности вернуться в «Торпедо»: «Не летел в США с мыслью: «Если что, жопа подстрахована». Жил в моменте, хотел играть»

высказался о своем переходе в систему «Каролины».

– В январе в сезон встал на паузу, вы сделали визу в США и собрались за океан. С какими мыслями садились в самолет до Чикаго? Какие были задачи?

– Первостепенная задача была пережить 17-часовой перелет. Это был просто штраф. Что касается хоккейных задач, то собирался двигаться step by step (шаг за шагом – прим. Sports.ru). Сначала важно было показать себя в , закрепиться в составе, потому что вратарей было много.

В первый тренировочный день я сидел где-то на стульчике в дальнем углу, потому что больше негде было. У меня поначалу даже своего места не было. Когда в АХЛ я неплохо начал, не буду лукавить, стал думать: «Не поднимут ли меня в «Каролину?» Меня подняли, захотелось сразу играть, потом плей-офф, потом опять спустили.

Тогда я уже понимал, что у нашей команды хорошие шансы на Кубок Колдера, хотел играть в плей-офф, биться, ощущать весь этот накал. У меня не было никаких ожиданий, может быть, у «Каролины» их тоже не было, и в итоге все так хорошо сложилось – это ведь здорово.

– Держали в голове мысль, что можете в следующем сезоне вернуться в «Торпедо»? Такой план B, если вдруг не получится.

– Знаю, что разговоры об аренде велись – мог еще на год остаться в . Все-таки у меня, по сути, только первый нормальный сезон в КХЛ. Но когда зимой я уезжал, то сказал, что все разговоры будем вести после регулярного чемпионата .

Уезжая в Америку, не думал ни о чем таком, жил в моменте, хотел играть. Мне было интересно проверить себя на уровне североамериканского хоккея. Дополнительной мотивацией для меня было то, что в КХЛ не доиграли регулярный чемпионат. У меня осталась недосказанность, спортивная злость. Но я точно не летел в США с мыслью: «Если что, жопа подстрахована», – сказал вратарь системы «Каролины».