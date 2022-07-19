Кочетков о жестах Лайона после победы в Кубке Колдера: «Я офигел. Подумал: «Ты вообще дурак?»

высказался о жестах Алекса Лайона после победы в Кубке Колдера.

Вратарь «Чикаго Вулвс» показывал средние пальцы после победы в финале плей-офф АХЛ.

– Ваш партнер в АХЛ Алекс Лайон после победы показывал нелицеприятные жесты болельщикам, что попало в камеры. Вы в курсе ситуации? Почему он их показывал?

– Я как увидел, сразу подумал: «Ты вообще дурак?» Я не понял, кому и что показал, видимо, каким-то хейтерам. Ну, ладно, выиграл же, на радостях, наверное, показал. У нас в чат кто-то скинул видео, где видны жесты, и я сразу офигел.

– Вы с ним общались или из-за вашего несильного английского у вас не было коннекта?

– Мы с ним общались, я у него спрашивал про вратарей, про тренеров. У него приличный опыт игры в АХЛ, и в у него были матчи. Плюс знаю, что у него были предложения из , он советовался со мной, я ему пытался донести, что надо ехать, что не пожалеет. Однако что-то не сложилось, – сказал вратарь системы «Каролины».

АХЛ. Вратарь «Чикаго Вулвс» Лайон показывал средние пальцы после победы в финале Кубка Колдера. Он дисквалифицирован на 2 игры