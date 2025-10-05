8

«Чикаго» подписал полноценный контракт с Гризликом на год. Кэпхит – 1 млн долларов

Защитник Мэтт Гризлик подписал контракт с «Чикаго».

Срок соглашения рассчитан на один год. Зарплата составит 1 млн долларов.

Ранее защитник находился в клубе на пробном контракте.

В прошлом сезоне Мэтт Гризлик выступал за «Питтсбург» и набрал 40 (1+39) очков за 82 игры в регулярном чемпионате при полезности «минус 6».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Чикаго»
logoМэтт Гризлик
logoПиттсбург
logoНХЛ
переходы
logoЧикаго
