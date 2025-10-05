«Лада» проиграла 10 из 12 матчей в сезоне. Команда Десяткова идет на последнем месте в КХЛ
«Лада» потерпела 10-е поражение в 12 играх сезона-2025/26.
Команда тренера Павла Десяткова уступила «Адмиралу» в овертайме со счетом 1:2.
«Лада» идет последней в Фонбет Чемпионате КХЛ с 6 очками в 12 играх. В следующем матче, 7 октября, клуб сыграет против «Сочи».
Напомним, Десятков стал главным тренером «Лады» 19 сентября, сменив на этом посту Бориса Миронова.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости