  «Лада» проиграла 10 из 12 матчей в сезоне. Команда Десяткова идет на последнем месте в КХЛ
1

«Лада» проиграла 10 из 12 матчей в сезоне. Команда Десяткова идет на последнем месте в КХЛ

«Лада» потерпела 10-е поражение в 12 играх сезона-2025/26.

Команда тренера Павла Десяткова уступила «Адмиралу» в овертайме со счетом 1:2. 

«Лада» идет последней в Фонбет Чемпионате КХЛ с 6 очками в 12 играх. В следующем матче, 7 октября, клуб сыграет против «Сочи».

Напомним, Десятков стал главным тренером «Лады» 19 сентября, сменив на этом посту Бориса Миронова.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
