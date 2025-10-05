  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Козлов о 3:1 с «Сочи»: «Провели хороший 1-й период, во 2-м сбавили обороты. Понравилось, что в 3-м снова стали играть в нужный хоккей: единоборства, проход в среднюю зону без потерь»
1

Козлов о 3:1 с «Сочи»: «Провели хороший 1-й период, во 2-м сбавили обороты. Понравилось, что в 3-м снова стали играть в нужный хоккей: единоборства, проход в среднюю зону без потерь»

Виктор Козлов высказался после матча против «Сочи» (3:1).

– Мы провели хороший первый период. Во втором немного сбавили обороты, чем воспользовался соперник и немного перехватил инициативу.

Понравилось, что в третьем снова стали играть в нужный нам хоккей: единоборства, проход в среднюю зону без потерь. Это давало нам ритм игры.

– Очень много потерь во втором периоде. Как-то отмечали этот момент в перерыве?

– Да. После первого хорошего периода ребята немного выдохнули и думали, что так все и будет. А «Сочи» уже в конце первого добавил, было видно, что они идут иначе в единоборства и готовы выгрызать шайбу…

Мы же во втором начали идти в борьбу и думать, что где-то удастся проткнуть клюшечкой и убежать… То есть пропала эта основательность и заряженность на единоборства. Если ты даешь в хоккее слабинку, соперник хорошо и быстро ей пользуется.

– Решение по Хохлачеву уже есть?

– Мы еще в процессе, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов

«Салават» впервые в сезоне выиграл 2 матча подряд. Команда Козлова идет 11-й на Востоке

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
logoВиктор Козлов
logoМатч ТВ
logoСочи
logoАлександр Хохлачев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Крикунов об 1:3 от «Салавата»: «Не хватает мастерства. Наверное, даже больше характера нужно. Если забиваешь всего один гол, очень сложно выиграть»
1сегодня, 14:41
Джош Ливо: «В Канаде прекрасные болельщики. Их всех можно сравнить с российскими. Они тут по-хорошему сумасшедшие»
4вчера, 07:30
«Трактор» возглавил рейтинг детских хоккейных школ от КХЛ по итогам сезона-2024/25. Курдин – 1-й среди тренеров, Суярков – 2-й
143 октября, 09:38
Главные новости
КХЛ. «Торпедо» против «Динамо» Москва, «Северсталь» проиграла ЦСКА, «Металлург» обыграл «Спартак», «Салават» победил «Сочи»
1817 минут назадLive
Чинахов уволил Бабаева. Новым агентом форварда «Коламбуса» стал Рик Комаров
419 минут назад
Жамнов после 2:6 от «Металлурга»: «Падают все, нужно уметь подниматься. Мы сделаем правильные выводы, эта игра пойдет на пользу, будет урок для нас»
3сегодня, 15:15
Ротенберг выложил фото с Тюкавиным: «Динамо» стало обладателем Кубка России по хоккею с мячом! Болели на трибунах с Константином. С удовольствием следил за игроками»
13сегодня, 15:05Фото
Ткачев об адаптации к системе Разина: «Меня все устраивает, кайфую от хоккея. Дай бог, чтобы так все и продолжалось»
5сегодня, 14:53
Разин о Кузнецове: «Ему не гарантировано место в составе. Будем пробовать, варианты есть. Но ломать то, что уже построено, не будем»
4сегодня, 14:35
«Металлург» выиграл 8 из 9 последних матчей и идет 1-м на Востоке. Михайлис набрал 4 очка в игре со «Спартаком»
10сегодня, 13:32
Выиграйте хоккейную джерси Спортса» за 12 несложных вопросов! Такое не купить
сегодня, 13:30Тесты и игры
Артюхин об отставке Ларионова из СКА: «Слухи. Он создавал команду с нуля. Стиль, который он пропагандирует, не всем игрокам подходит, не все сразу могут его показывать, нужно время»
4сегодня, 13:17
Ткачев набрал 400 (120+280) очков в КХЛ – за 482 матча
4сегодня, 11:58
Ко всем новостям
Последние новости
Тамбиев о 2:1 с «Ладой»: «Если убрать удаления, которые немного ломали игру, то я доволен командой. Проявили волю к победе, добыли важные 2 очка»
1 минуту назад
«Лада» проиграла 10 из 12 матчей в сезоне. Команда Десяткова идет на последнем месте в КХЛ
150 минут назад
Крикунов об 1:3 от «Салавата»: «Не хватает мастерства. Наверное, даже больше характера нужно. Если забиваешь всего один гол, очень сложно выиграть»
1сегодня, 14:41
Кравец про 0:1 от «Сибири»: «Когда не забиваешь, сложно выиграть. Обе команды достойно провели игру, хорошая борьба, движение»
сегодня, 14:27
Разин одержал 300-ю победу на посту тренера в КХЛ
2сегодня, 14:14
Буцаев про слухи об уходе Доминге: «Он показал свою состоятельность сегодня. Работаем в нынешних реалиях, Луи – игрок «Сибири»
3сегодня, 13:59
«Салават» впервые в сезоне выиграл 2 матча подряд. Команда Козлова идет 11-й на Востоке
10сегодня, 13:49
«Сибирь» выиграла в первом матче при Буцаеве. Было 3 поражения подряд
1сегодня, 12:58
Дэй о четырех поражениях «Трактора» в пяти матчах: «Весело забрасывать много шайб, но тяжело доставать их из своих ворот. Нужно собраться и перезагрузиться»
2сегодня, 12:44
Рокко Грималди: «Когда играл в Америке, слышал о СКА и ЦСКА»
сегодня, 12:34