Козлов о 3:1 с «Сочи»: «Провели хороший 1-й период, во 2-м сбавили обороты. Понравилось, что в 3-м снова стали играть в нужный хоккей: единоборства, проход в среднюю зону без потерь»

Виктор Козлов высказался после матча против «Сочи» (3:1).

– Мы провели хороший первый период. Во втором немного сбавили обороты, чем воспользовался соперник и немного перехватил инициативу.

Понравилось, что в третьем снова стали играть в нужный нам хоккей: единоборства, проход в среднюю зону без потерь. Это давало нам ритм игры.

– Очень много потерь во втором периоде. Как-то отмечали этот момент в перерыве?

– Да. После первого хорошего периода ребята немного выдохнули и думали, что так все и будет. А «Сочи » уже в конце первого добавил, было видно, что они идут иначе в единоборства и готовы выгрызать шайбу…

Мы же во втором начали идти в борьбу и думать, что где-то удастся проткнуть клюшечкой и убежать… То есть пропала эта основательность и заряженность на единоборства. Если ты даешь в хоккее слабинку, соперник хорошо и быстро ей пользуется.

– Решение по Хохлачеву уже есть?

– Мы еще в процессе, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов .

«Салават» впервые в сезоне выиграл 2 матча подряд. Команда Козлова идет 11-й на Востоке