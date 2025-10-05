Тамбиев о 2:1 с «Ладой»: «Если убрать удаления, которые немного ломали игру, то я доволен командой. Проявили волю к победе, добыли важные 2 очка»

Леонид Тамбиев подвел итоги матча с «Ладой» (2:1 ОТ).

– Считаю, что во втором и третьем периоде мы уже контролировали ход игры. Если убрать удаления, которые немного ломали игру, то я доволен командой.

Проявили волю к победе, добыли важные два очка. Сейчас небольшой перерыв, сможем немножко отдохнуть, потренироваться, привести себя чуть в порядок.

– После ошибки в первом периоде Гуска, несмотря на это, провел довольно качественный матч. Это говорит о его стрессоустойчивости или профессионализме?

– Мне понравилось, что Гуска взял себя в руки после такой серьезной индивидуальной ошибки. Команда тоже нормально отреагировала. Мне это тоже понравилось. Она не обращала внимание, продолжала играть и собралась после такой ошибки.

Он только первый сезон играет, и я сам еще до конца не понимаю, насколько он психологически устойчив. Да, ошибается, но ошибаются все. Ну что тут сделаешь. Накал игр высокий, – сказал главный тренер «Адмирала » Леонид Тамбиев .