Андрей Зуев: «В России Худобин еще несколько лет может отыграть и будет одним из лучших вратарей»

считает, что Антон Худобин может проявить себя в КХЛ.

Ранее сообщалось, что «Даллас» может обменять 36-летнего голкипера.

– У Антона Худобина не самый удачный сезон в «Далласе» получился…

– Ему лет уже немало, но в у Худобина еще год контракта, и этот сезон будет решающим. Если он не сможет закрепиться в , в тоже не затеряется. В России Худобин еще несколько лет может спокойно отыграть и будет одним из лучших вратарей. Антон сейчас тренируется с нашим «Соколом», и я вижу его игру, подготовку.

– И все говорят, что Худобин – душа команды.

– Да, Антон – веселый, добрый человек, – сказал тренер вратарей .