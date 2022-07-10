Худобин, Гурьянов и Факса – кандидаты на обмен из «Далласа» (Dallas News)

Антон Худобин, Денис Гурьянов и Радек Факса – кандидаты на обмен из .

Журналист Dallas News Мэтью ДеФранкс назвал этих трех игроков вероятными кандидатами на обмен.

«Как и многие команды этим летом, «Старc» столкнулись с проблемами с потолком зарплат. У них есть ограниченные возможности для освобождения места в платежке.

Наиболее вероятными кандидатами на обмен кажутся (кэпхит 2,9 млн долларов), Радек Факса (3,25 млн долларов) и (3,333 млн долларов).

Этим летом команды продемонстрировали способность высвобождать место, посмотрим, сможет ли это сделать Джим Нилл», – написал ДеФранкс.

По данным CapFriendly, у «Старс» остается около 18,6 млн долларов под потолком зарплат.

При этом клубу надо найти нового защитника в топ-4 после вероятного выхода Джона Клингберга на рынок и подписать новые контракты с ограниченно свободными агентами – вратарем и форвардом .

Отметим, что новый контракт с Гурьяновым (на год и 2,9 млн) был подписан клубом в июне.