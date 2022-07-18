Экс-тренер «Трактора» Зуев о Федотове: «Не думаю, что он за год разучится играть. Бывает, что люди пропускают год из-за травмы, а потом возвращаются»

высказался о призыве в армию.

– Что вы думаете насчет ситуации с Иваном Федотовым, которого отправили служить в армию?

– Конечно, так не должно было получиться. Тут есть и его вина, и агента, который отвечает за игрока и получает за это деньги. Я служил в армии – был в части три недели, а потом играл в свердловском СКА. Хочется, чтобы Федотов отыграл год в ЦСКА, а потом спокойно уехал в .

Помню, когда Иван только появился в «Тракторе». Я сразу сказал, что он выйдет на первые роли. Хорошие физические данные и реакция, стали ему доверять – появился опыт. Он не делает лишних движений, работает чисто по шайбе, у него сочетаются новая и старая вратарская школа.

– Если Федотов год карьеры пропустит в армии, это будет для него проблемой?

– Не думаю, что это будет серьезной проблемой. Бывает, что люди пропускают год из-за травмы, а потом возвращаются. Все равно он там станет тренироваться. У него есть запас – по возрасту, по тренированности. Сначала будет тяжело привыкать к скоростям, но не думаю, что Федотов за год разучится играть в хоккей, – сказал тренер вратарей , ранее работавший в .