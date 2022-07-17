Владелец «Миннесоты»: «Пока Капризов не вернется в США, буду немного нервничать. Он сейчас затаился – и правильно сделал»

Владелец «Миннесоты» сказал, что нервничает из-за ситуации с .

Ранее стало известно, что нападающему «Уайлд» дважды отказали во въезде в США, и он вернулся в Россию.

Также появилась информация о том, что Капризов мог купить военный билет. Отец Кирилла опроверг эти сообщения.

Ситуация с призывом хоккеистов в армию вышла на первый план после задержания вратаря сборной России Ивана Федотова. Хоккеист был обвинен в уклонении от военной службы и отправлен в Северодвинск.

«Очень трудно не нервничать по этому поводу, не так ли? Думаю, что каждая команда, в которой есть российские игроки, которые сейчас вернулись в Россию, уговаривает себя: «Нет-нет, мы не нервничаем, конечно же, мы не нервничаем».

Пока он не вернется в США, я буду немного нервничать.

Капризов сейчас сохраняет нейтралитет – он просто молчит, затаился – и правильно делает. Кирилл просто хотел вернуться в свою родную страну и навестить семью. Никаких проблем не ожидаем и надеемся, что их не будет.

Мы, как и все остальные клубы лиги, будем счастливы, когда все игроки вернутся в США», – сказал Крэйг Липолд.