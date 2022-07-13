«Дай Бог, чтобы Федотову в хоккей дали играть. Если год не дают играть, уровень теряешь». Лобанцев об Иване

Вратарь футбольного клуба высказался об .

1 июля голкипер сборной России по хоккею был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Федотов попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата и был доставлен в военно-морской госпиталь.

В итоге обладатель Кубка Гагарина в составе , в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был призван в армию и отправлен в Северодвинск.

«Слежу за ситуацией. Дай Бог, чтобы ему в хоккей дали играть. Не важно, футбол или хоккей, если тебе год не дают играть, то ты свой уровень теряешь. Хочется пожелать, чтобы он не оставался без любимого дела», – сказал российский футболист , выступающий в Казахстане.

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