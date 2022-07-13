Глава совета по правам человека при президенте РФ о Федотове: «История выглядит некрасиво. Если поступит обращение – готов разобраться»

В совете по правам человека могут изучить ситуацию с призывом .

Председатель совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ» заявил, что готов провести разбирательство, если поступит соответствующее обращение.

«Если поступит мне обращение, готов разобраться в этой истории. Почему оказалось невозможно вызвать в военкомат или вручить ему повестку на дому?

История выглядит некрасиво, это и вызвало такую общественную реакцию. Поступит обращение – готов разобраться. Даже если от вас [ ] поступит обращение, готов разобраться», – сказал Фадеев.

1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Хоккеист попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата и был доставлен в военно-морской госпиталь.

В итоге обладатель Кубка Гагарина в составе , в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был призван в армию и отправлен в Северодвинск.