Федотову нужно договориться с начальством части в Северодвинске, чтобы тренироваться на льду

Стали известны условия жизни вратаря в армии.

«Кормят ребят хорошо, они не жалуются. А по поводу специализированных тренировок на льду Федотову нужно договориться с начальством части. Такой вариант в Северодвинске предусмотрен», – сообщили родители призывников .

1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Хоккеист попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата и был доставлен в военно-морской госпиталь.

В итоге обладатель Кубка Гагарина в составе , в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был призван в армию и отправлен в Северодвинск.