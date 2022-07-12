Федотову нужно договориться с начальством части в Северодвинске, чтобы тренироваться на льду

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Стали известны условия жизни вратаря Ивана Федотова в армии.

«Кормят ребят хорошо, они не жалуются. А по поводу специализированных тренировок на льду Федотову нужно договориться с начальством части. Такой вариант в Северодвинске предусмотрен», – сообщили родители призывников «Матч ТВ».

1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Хоккеист попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата и был доставлен в военно-морской госпиталь.

В итоге обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был призван в армию и отправлен в Северодвинск.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные