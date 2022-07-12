Тардиф о Федотове: «Не он один сейчас в России в такой ситуации. ИИХФ никогда не станет отменять законы и решения властей»

Президент ИИХФ дал оценку положению .

Люк Тардиф высказался о вратаре сборной России по хоккею, призванном в армию.

«Не только один Иван Федотов сейчас в России оказался в такой ситуации, насколько я понимаю. Наш принцип заключается в том, что ИИХФ никогда не станет отменять законы и решения властей любой из стран, хоть это и грустно», – сказал функционер.

1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Хоккеист попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата и был доставлен в военно-морской госпиталь.

В итоге обладатель Кубка Гагарина в составе , в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был призван в армию и отправлен в Северодвинск.