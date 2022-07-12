Капитан «Салавата» сравнил профсоюз с темной стороной Луны.

Защитник уфимской команды Григорий Панин подверг критике сообщество профессиональных хоккеистов на фоне ситуации с призывом в армию вратаря сборной России Ивана Федотова.

«Лично для меня профсоюза нет. Может, для кого-то он существует. Может, есть какой-то устав, и он кого-то защищает. Но эта организация никак не функционирует.

у нас не работает. Я даже не хочу по памяти называть фамилии тех, кто его возглавляет. Это может быть не совсем корректно.

Хоккейный профсоюз в России – это темная сторона Луны, как в «Трансформерах». Он есть, но никто не знает, чем он занимается – сказал капитан .

1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Хоккеист попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата и был доставлен в военно-морской госпиталь.

В итоге обладатель Кубка Гагарина в составе , в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был призван в армию и отправлен в Северодвинск.

В третьем фильме из кинофраншизы «Трансформеры» обратная сторона естественного спутника Земли играла важную роль в плане по захвату планеты и эксплуатации человечества, который едва не удалось реализовать десептиконам.

Первый хоккеист, который публично вступился за Федотова: Григорий Панин прослыл жестким парнем, но в жизни совсем другой