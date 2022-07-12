Депутат Свищев о контракте Ничушкина: «Американцы – очень прагматичные бизнес-люди. Они делают, что им выгодно, и политика на втором месте»

Депутат Дмитрий Свищев высказался о новом контракте .

Российский форвард после победы в Кубке Стэнли заключил с «Колорадо» соглашение на 8 лет и 49 миллионов долларов.

– Давайте порадуемся за Ничушкина. Надо радоваться, когда российские спортсмены подписывают большие контракты, тем более на такой срок.

Восемь лет будет процветать он, его семья, его родной клуб, а Ничушкин будет послом российского спорта.

– Это говорит о том, что не боится подписывать долгосрочные контракты с российскими хоккеистами?

– Американцы – очень прагматичные бизнес-люди. Все, что им выгодно, они делают. Им выгодно, чтобы Ничушкин был в команде, и с ним подписывают контракт.

У них политика на втором месте, а на первом – бизнес. Деньги превыше всего. Политикой там тоже занимаются ради них, – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Главный русский контракт лета: Ничушкин получил в «Колорадо» 49 млн на 8 лет