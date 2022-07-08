«Колорадо» хочет подписать новый контракт с Маккинноном этим летом

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«Колорадо» планирует подписать новый контракт с Нэтаном Маккинноном этим летом.

Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Джо Сакик

У 26-летнего игрока остался еще один год по контракту с кэпхитом 6,3 миллиона долларов. 

«Это необязательно произойдет до открытия рынка свободных агентов. Да, у него есть еще год по контракту, но мы надеемся, что продлим его этим летом», – сказал Сакик. 

По его словам, параметры контракта Маккиннона могут определить позицию «Колорадо» по неограниченно свободным агентам.

В их число входят нападающие Андре Бураковски, Даррен Хелм, Назем Кадри, Валерий Ничушкин и Нико Штурм, защитники Джек Джонсон, Джош Мэнсон и Райан Мюррей.

«Не буду вдаваться в подробности, но мы надеемся, что не все из них выйдут на рынок в среду. При этом мы понимаем, что всех оставить не получится», – сказал Сакик.

Первый номер драфта НХЛ-2013 провел в лиге 638 матчей и набрал 648 (242+406) очков. В Кубке Стэнли – 70 игр и 93 (41+52) очка. 

В минувшем сезоне он стал обладателем трофея вместе с «Эвеланш». 

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