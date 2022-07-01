Никита Тертышный: «Я бы дал Кузнецову «Конн Смайт» в 2018-м. Но тогда и Бэкстрем классно играл, Овечкин тоже»

Никита Тертышный высказался о том, что Евгений Кузнецов не получил «Конн Смайт Трофи»-2018.

В 2018 году приз самому ценному игроку плей-офф выиграл Александр Овечкин. «Вашингтон» завоевал Кубок Стэнли-2018, обыграв в финальной серии «Вегас» – 4-1.

– Как считаете, в 2018-м Кузнецова прокатили с «Конн Смайтом»?

– Там такие команды, что я даже не знаю, кому давать, всем можно по награде дать.

Даже взять финал «Тампа-Бэй» – «Колорадо». Василевскому можно дать приз лучшего вратаря в сезоне. Валере Ничушкину, на мой взгляд, тоже можно было какую-нибудь награду дать. Маккиннон, Макар, Кучеров. Очень много хоккеистов, трудный выбор.

А в 2018-м – тогда еще и Бэкстрем классно играл, Ови тоже. Тяжелый вопрос. Я бы, конечно, «Конн Смайт» Женьке дал, каждый плей-офф бы давал. Потому что он челябинский! – сказал нападающий «Трактора», смеясь.

Александр Овечкин: «Конн Смайт» – это не мой приз, а всей команды»