Крикунов о Федотове: «Это больше его вина. Если б он не вел себя неадекватно, вряд ли бы это случилось»

Бывший тренер сборной России отреагировал на призыв в армию.

ответил на вопрос о том, не станет ли прецедентом ситуация с вратарем, в мае подписавшим контракт с «Филадельфией».

«Я думаю, это не такая уж большая проблема и она вполне решаема. Федотов, возможно, и на ровном месте мог изобрести конфликт. Полагаю, что в этом все и дело.

Если бы он спокойно решал разногласия, то до подобной ситуации дело бы не дошло. Хотя, конечно, мы не знаем многих деталей.

Наверняка были какие-то договоренности о том, чтобы доиграть контракт с до конца. Но он уперся – не хочу играть и все. А на профессиональном уровне ведь так не бывает.

Конечно, год без игровой практики – тяжело, но разговаривай, ищи варианты. Я думаю, что есть возможность забрать Ивана из части и разрешить ему играть. Всегда можно найти точки соприкосновения.

Какой у нас клуб на сегодняшний день задерживает игроков? Никакой. Наверное, это надо было как-то начудить. Но мы же не знаем всех нюансов, а Ивану в этой ситуации указали на его место.

Я на 100% уверен, что это больше его вина. Если бы он не уперся, не повел себя неадекватно, то вряд ли бы это случилось. Я всегда говорил: чем быстрее мы отпустим парня, тем скорее он поймет, нужен он в или его место здесь», – сказал Крикунов.

1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Хоккеист попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата и был доставлен в военно-морской госпиталь.

В итоге обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был призван в армию и отправлен в Северодвинск.