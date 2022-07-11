Панин о призыве Федотова: «Очень тихо себя ведет хоккейное братство. Ребята писали, что боятся»

Капитан «Салавата Юлаева» заступился за Ивана Федотова, дав интервью.
– Какой была ваша первая реакция, когда Федотов попал в армию и в Питере его задерживали 10 человек?
– Я говорю скорее о новостном фоне вокруг Федотова. Понимаю, что нужно какое-то время, чтобы решить юридические тонкости. Это всегда бывает, особенно если возникает определенная паника. Но потом вступают в дело адвокаты, и вопрос как-то решается.
Возможно, в первые дни и не стоило сотрясать воздух тем, кто смотрит на это со стороны. Но теперь-то, я смотрю, очень тихо себя ведет наше хоккейное братство. Так можно назвать?
– Есть почти официальный термин «хоккейная семья».
– Вот да. Мы ведь все друг друга знаем – кто в России играет, кто в Америке. Я и решил в соцсетях написать от себя. Возможно, это как-то поддержит Федотова, и мы сможем принять участие в его судьбе, предавая тему огласке.
У нас есть руководители федерации, клубов. Есть очень авторитетные титулованные ребята, которые играют за океаном. Надо к теме Федотова как-то привлекать внимание.
– Я эту тему вижу так. Возможно, у 25-летнего Федотова были какие-то нерешенные вопросы с военной службой. Может быть, он не имел отсрочку, военный билет. При этом он очень многое сделал для сборной России и ЦСКА в прошлом сезоне. Речь не о том, чтобы общественная организация ФХР отмазывала Федотова от армии. Но почему его публично не поддержать? Почему не приехать к нему в учебку в Северодвинск, чтобы показать: «Ваня, хоккейная семья с тобой»?
– Вот я об этом же написал свой пост.
– А почему все замолчали?
– На самом деле мы видим не просто историю Федотова, а прецедент для молодых парней, которые могут попасть в такую же ситуацию. И неважно, где ты играешь – в КХЛ или НХЛ.
Мне сегодня ночью писали ребята, что они боятся что-то говорить на эту тему. Вдруг с ними что-то произойдет? Может, эта ситуация с идущими последствиями и эти слова как-то отразятся уже на их карьере, – ответил защитник уфимской команды Григорий Панин.
1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Хоккеист попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата и был доставлен в военно-морской госпиталь.
В итоге обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был призван в армию и отправлен в Северодвинск.