«У Федотова сорвется контракт с «Филадельфией». Он будет потерян для сборной на время». Плющев об Иване

заявил, что агенты будут спекулировать на теме призыва.

Бывший тренер сборной России высказался о теме возможной отправки хоккеистов в армию на фоне ситуации с вратарем Иваном Федотовым.

«Этот вопрос очень сложный, но то, что найдутся агенты, которые будут спекулировать на этой теме, совершенно однозначно.

Сейчас трудно что-либо предположить, потому что какой-то официальной информации нет. Федерация хоккея России вроде бы направила запрос относительно всей этой ситуации, а ответа пока нет. Хотя вроде бы ничего секретного я здесь не вижу. Но официальной информации пока нет – то Иван принимает присягу, то нет. Год без практики – это, конечно, потеря для игрока любого высокого класса. Очень много, но не трагично.

Все будет зависеть от самого Ивана, от его характера, от его возможностей себя реабилитировать. Насколько он сам сможет мотивировать себя для своего будущего.

Конечно, у Федотова сорвется контракт с «Филадельфией», это точно. И бесспорно то, что вратарь на какое-то время будет потерян для сборной России», – описал ситуацию Плющев.

1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Хоккеист попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата и был доставлен в военно-морской госпиталь.

В итоге обладатель Кубка Гагарина в составе , в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был призван в армию и отправлен в Северодвинск.