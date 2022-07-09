Главный тренер «Миннесоты» назвал страшной ситуацию с форвардом .

Стало известно, что нападающему «Уайлд» дважды отказали во въезде в США, и он вернулся в Россию.

Ранее появилась информация о том, что Капризов мог купить военный билет. Отец Кирилла опроверг эти сообщения. Позже стало известно, что хоккеист решит вопрос с военкоматом до конца недели.

«Это страшно. Это пугает нас всех. Это страшная ситуация в нашем мире.

Видеть, что происходит с таким близким для нас человеком, как Кирилл… да, это пугающая ситуация. И мы надеемся, что все разрешится правильно», – сказал в комментарии для The Athletic.