Тренер «Миннесоты» Эвасон о проблемах Капризова: «Страшная ситуация. Надеемся, что все разрешится правильно»

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Главный тренер «Миннесоты» назвал страшной ситуацию с форвардом Кириллом Капризовым

Стало известно, что нападающему «Уайлд» дважды отказали во въезде в США, и он вернулся в Россию. 

Ранее появилась информация о том, что Капризов мог купить военный билет. Отец Кирилла опроверг эти сообщения. Позже стало известно, что хоккеист решит вопрос с военкоматом до конца недели. 

«Это страшно. Это пугает нас всех. Это страшная ситуация в нашем мире. 

Видеть, что происходит с таким близким для нас человеком, как Кирилл… да, это пугающая ситуация. И мы надеемся, что все разрешится правильно», – сказал Дин Эвасон в комментарии для The Athletic.

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