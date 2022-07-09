Отец Капризова о проблемах Кирилла с въездом в США: «Ничего не буду говорить! Это все без меня»

Теги Миннесота НХЛ Кирилл Капризов Спорт-Экспресс Хоккей

Отец Кирилла Капризова отказался комментировать проблемы игрока с въездом в США.

Стало известно, что нападающему «Миннесоты» дважды отказали во въезде в США, и он вернулся в Россию. Это может быть связано с отсутствием у игрока рабочей визы.

«Кирилл не может въехать в США? Ничего не буду говорить! Это все без меня», – сказал Олег Капризов.

Ранее появилась информация о том, что Капризов мог купить военный билет. Отец Кирилла опроверг эти сообщения.

Позже стало известно, что хоккеист решит вопрос с военкоматом до конца недели. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные