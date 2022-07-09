Журова о проблемах Капризова с въездом в США: «Сейчас это непросто. Чем звезды хоккея отличаются от кого-то другого?»

Светлана Журова считает, что проблемы с визой вызваны текущей ситуацией.

Стало известно, что нападающему «Миннесоты» дважды отказали во въезде в США, и он вернулся в Россию. Это может быть связано с отсутствием у игрока рабочей визы.

«Американцы достаточно жестко относятся к таким вопросам. Тут даже не вопрос в личностях, а в том, что ты не должен ничего нарушать и все делать вовремя. Сейчас делать все вовремя крайне непросто, потому что посольство в России закрыто.

Процедура получения рабочей визы сейчас намного тяжелее, чем была раньше. Чем звезды хоккея отличаются от кого-то другого?

Придется очень сильно напрягаться, чтобы все сделать. А это стало непросто», – сказала депутат Государственной думы.