Фетисов о Малкине: «В клубах, планирующих выиграть Кубок Стэнли, востребованы ветераны такого уровня»

оценил перспективы .

«Существует система, в которой превышать потолок зарплат никто не может. Нужно понимать, что не сливает Малкина, а у клуба лишь работает система взаимозаменяемости, где более молодые занимают более высокие позиции, ветеранам приходится принимать решение – оставаться в команде на определенных условиях или искать себе другой клуб.

Система устроена таким образом, что в клубах, у которых в планах победа в Кубке Стэнли, востребованы ветераны такого уровня. У Малкина будет достаточно предложений, куда он сможет уйти», – сказал бывший защитник «Нью-Джерси» и «Детройта».

Малкин может стать неограниченно свободным агентом 13 июля. По старому контракту, срок которого вскоре истечет, кэпхит россиянина составляет 9,5 миллиона долларов.