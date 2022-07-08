Салливан о Малкине и Летанге: «Они по-прежнему могут играть на элитном уровне. Наследие говорит само за себя»

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Тренер «Питтсбурга» ждет продления контракта с Евгением Малкиным.

Майк Салливан после заключения нового соглашения между клубом и защитником Крисом Летангом высказался о перспективах продолжения сотрудничества с россиянином. 

«Я оптимистичен. Думаю, эти парни очень много значат для города Питтсбурга и клуба. Их наследие говорит само за себя. Эти парни становятся чуть старше, но они не старые, есть большая разница, как мне кажется. Эти парни по-прежнему могут играть на элитном уровне, и что касается меня – лучшего костяка у меня никогда не было.

В мире потолка зарплат идеальных команд не так уж много. У каждой есть свои сильные стороны и свои слабости, в этом отношении ничего не меняется. Я знаю, что Хекстолл прикладывает свои наилучшие усилия, чтобы выстроить наилучшую команду, какую мы только можем создать, вокруг ребят из нашего костяка для того, чтобы мы получили лучшие шансы выиграть», – сказал главный тренер пенсильванской команды.

Малкин может стать неограниченно свободным агентом 13 июля. По старому контракту, срок которого вскоре истечет, кэпхит россиянина составляет 9,5 миллиона долларов.

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