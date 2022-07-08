Летанг о новом контракте с «Питтсбургом»: «И Малкин скоро подпишется, надеюсь. Для меня важно побеждать, а не схватить большой кусок»

надеется, что его контракт поможет договориться с .

Вчера стало известно, что «Пингвинс» подписали новый контракт с 35-летним защитником на 6 сезонов со средней зарплатой 6,1 миллиона долларов.

«Малкин рад за меня, уже поздравил. Я ответил: «Надеюсь, что и ты скоро это сделаешь, и мы останемся все вместе».

Этот контракт подходит обеим сторонам: он базируется на основе моих результатов и дает шанс клубу подписать других игроков. Для меня важно бороться и побеждать, а не просто схватить большой кусок.

У нас есть два парня с громкими именами. Один из них скоро подпишет новый контракт, надеюсь. Когда у вас есть такие ребята, такой лидер, как Сид [Кросби], – все возможно», – сказал Летанг.

Летанг, Малкин и Кросби – первое в истории НХЛ трио партнеров, игравших за один клуб в 16 сезонах. Вместе они выиграли с клубом 3 Кубка Стэнли.