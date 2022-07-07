Ласьков о возвращении Малкина в «Металлург»: «Если Женька решит, что хочет поиграть, будем разговаривать. Будем рады воспитаннику»

В «Металлурге» высказались о возможном возвращении .

35-летний воспитанник «Металлурга» все еще не договорился с о новом контракте. Он может выйти на рынок неограниченно свободных агентов, который откроется 13 июля.

«Да что там пока рассматривать? Малкин, отыграв даже малое количество игр, сколько очков заработал? Понятно дело, что «Питтсбург» заинтересован в нем, думаю, со временем они все согласуют.

У Женьки есть силы еще года три отыграть. Его работоспособность позволит еще ему выступать, хотя где-то, может быть, не на полную.

Сейчас все в руках Женьки. Наш клуб укомплектован. Если он решит, что хочет поиграть, то будем разговаривать. Будем рады своему воспитаннику», – сказал вице-президент .