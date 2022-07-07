Хекстолл о контрактах Малкина и Летанга: «Удивлюсь, если не разберемся с Крисом. По Евгению не могу сказать, работаем над этим»

Генеральный менеджер «Питтсбурга» высказался о будущем Евгения Малкина и Криса Летанга.
13 июля форвард и защитник «пингвинов» могут стать неограниченно свободными агентами.
Сообщалось, что Малкин готов пойти на сокращение зарплаты. По контракту, срок которого истекает в июле, кэпхит россиянина составляет 9,5 млн долларов.
«Я удивлюсь, если мы не разберемся с контрактом Летанга. Эти парни – наш главный приоритет.
[По контракту Малкина] не могу сказать, не знаю. Мы все еще работаем над этим.
Я разговаривал с ним совсем недавно, прошлым веером, посмотрим, что из этого выйдет», – сказал Рон Хекстолл.
Малкин о возможном уходе из «Питтсбурга»: «Понимаю, что это бизнес. Надеюсь остаться здесь навсегда»