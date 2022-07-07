Агент Бабаев: «Должны быть изменения в законе, чтобы приравнять профессиональную карьеру к службе в армии. Игроков можно было бы отвозить на стрельбы»

высказался об изменениях в законодательстве для военнообязанных хоккеистов.

– Вы говорили, что для хоккеистов призывного возраста нужно проводить армейские сборы…

– Я считаю, что у хоккеистов должна быть возможность нести службу по месту работу. Или профессиональную карьеру приравнивать к сроку службы в армии. При этом игроков можно было бы отвозить на стрельбы, на какие-то военные занятия. Можно делать это в течение сезона. Даже хоккеисты, которым не нужно служить, с удовольствием бы приехали. Никто бы не отказался съездить в выходной день пострелять.

Нужен нормальный формат, который всех устроит. Любой хороший спортсмен подготовлен физически лучше, чем и срочники, и контрактники. Правда в том, что не каждый хоккеист может пойти в армию из-за большого количества травм. Практически ни у кого нет идеального здоровья. Ребята на свой страх и риск продолжают играть в хоккей.

На уровне должны быть изменения в законе, которые бы прировняли профессиональную карьеру к службе в армии, – сказал агент.