Агент Паремузов о новом законопроекте для хоккеистов: «Ни ЦСКА, ни СКА такие подарки от депутата Свищева не нужны. Это частные клубы, которые не имеют отношения к Минобороны»

Агент Сергей Паремузов поделился мнением о ситуации с призывом хоккеистов в армию.

– Депутат Дмитрий Свищев заявил, что обсуждается законопроект о возможности хоккеистам пройти службу в и СКА. Как вы к этому относитесь?

– Армейский вопрос всегда был болезненным для хоккеистов в силу его нерегулируемости. А что касается инициативы депутата Свищева… С какой радости это ЦСКА и СКА? Это сейчас частные клубы, которые не имеют никакого отношения к Министерству обороны. Почему эти две команды должны быть выделены? Это какой-то неприкрытый лоббизм. Думаю, ни ЦСКА, ни СКА такие подарки от депутата Свищева не нужны.

– Как, по вашему мнению, можно решить «армейский вопрос» для хоккеистов?

– Должен быть определенный подзаконный акт, который регулирует взаимоотношения Министерства обороны и людей, имеющих контракт профессионального хоккеиста. Я считаю, что если человек профессиональный спортсмен, то вопрос о службе в армии должен быть вообще закрыт, раз и навсегда.

Даже во время Великой Отечественной войны «великий друг всех спортсменов и физкультурников» Сталин понимал, что профессиональные спортсмены не должны сидеть в окопах (правда, кое-кто сидел в лагерях).

Служба в армии приводит к ломке карьеры хоккеиста. Выпускник школы поступает в институт – и у него есть отсрочка. Точно так же должно быть у хоккеистов. Если закончил карьеру до 27 лет, тогда можно поднимать вопрос о службе в армии.

Это золотой фонд нашего спорта, и почему мы должны ломать людям карьеру? Кому хорошо от этого будет? – сказал Паремузов.