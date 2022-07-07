Депутат Свищев о деле Федотова: «Обсуждали законопроект о возможности служить в армии и быть на ставке в Минспорта для спортсменов СКА и ЦСКА»

Депутат Дмитрий Свищев рассказал об обсуждении нового законопроекта на фоне ситуации с Иваном Федотовым.

Вратаря ЦСКА, подписавшего контракт с «Филадельфией», призвали на военную службу.

«Уменьшить срок военной службы для профессиональных спортсменов? Я не против, но за этим надо обратиться к специалистам, которые могут компетентно проконсультировать в данном вопросе.

Сегодня коллеги из ЦСКА были у нас в комитете, мы консультировались с ними по некоторым вопросам. На самом деле я не вижу ничего сложного в том, чтобы пройти службу в вооруженных силах. Тем более что служить надо всего год.

Спортсмены, которых призывают в армию, могут пройти службу в ЦСКА, СКА. Служба в спортивных ротах позволит пройти службу в армии и не потерять свой спортивный навык.

Сегодня мы как раз в комитете обсуждали законопроект, регламентирующий возможность спортсменов, которые служат в СКА и ЦСКА, одновременно проходить службу в армии и одновременно быть на ставке в Минспорта, чтобы у них была возможность получать зарплату, а государство могло тратить на них деньги.

Но существует такая проблема, что, если спортсмен служит в армии, он не может выезжать за границу на соревнования. Были уже такие непонятные ситуации, и сейчас мы как раз через законодательство хотим снять все эти проблемы», – сказал председатель комитета по физической культуре и спорту.

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