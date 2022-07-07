Агент Бабаев о покупке военных билетов: «Мошенничество со стороны тех, кто это организовывает. Ребята приходят в военкомат и думают, что все официально»

Агент Шуми Бабаев прокомментировал информацию о том, что хоккеисты могли покупать военные билеты.

Ранее появились сообщения, что документ могли приобрести , и .

– Я лично для своих ребят такие вещи никогда не делал. Но понятно, что проблема тут гораздо глубже.

Я знаю, как это происходит. Эти люди понимают, что хоккеисты в этом не разбираются: ребята приходят в военкомат и думают, что все официально. Не думаю, что игроки шли на сознательный подлог. Имеет место быть мошенничество со стороны людей, которые это все организовывают.

– То есть вины хоккеистов в этом нет?

– Какая-то вина есть, когда ты знаешь, что обходишь закон. Но если все преподносится как официальное… Просто кто-то наживался на доверчивых ребятах, рассказывал им сказки, – сказал Бабаев.