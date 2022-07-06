Депутат Журова о покупке военных билетов: «Хоккеисты могли решить вопрос со службой законными путями. Странная ситуация, надеюсь, Минобороны прокомментирует»

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Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что российские хоккеисты могли купить военные билеты. 

Ранее появилась информация о том, что документ могли приобрести Иван Федотов, Кирилл Капризов и Павел Карнаухов.

«Думаю, что все хоккеисты могли другими путями решить вопрос со службой в армии – законными. Члены сборной России и участники Олимпийских игр попадают под директивы Министерства обороны.

Очень странная ситуация, надеюсь, что Министерство обороны как-то прокомментирует это. У нас федерация каждый год предоставляет списки спортсменов, которые нужны стране, и им дают отсрочку, пока они выступают. Если спортсмены перестают играть за сборную, то они должны идти в армию.

Это сигнал о том, что надо задуматься, для всех спортсменов. Я соглашусь с Губерниевым, что об этом думать надо либо агенту, либо самому спортсмену. Нельзя к этому относиться безалаберно. Если они покупали военные билеты, то простите, это вообще нарушение», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ.

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