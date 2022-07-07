Депутат Свищев о покупке военных билетов: «Это недопустимо. Тем более с участием сильнейших спортсменов страны»

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Депутат Дмитрий Свищев высказался о возможной покупке военных билетов российскими хоккеистами.

«Есть закон, который должны все соблюдать. Если у ребят нет отсрочки или отвода по медицинским показателям, то надо служить. Кто-то проводит какие-то параллели, но факт остается фактом, и некоторые уже в рядах Вооруженных сил в Североморске.

Для меня новость, что они, возможно, покупали военные билеты. Если всплывут скрины из Whats App с перепиской по поводу покупки военных билетов, то это информация для серьезных разбирательств.

Мне очень неприятно, что такие вещи происходят в российском спорте, они недопустимы, тем более с участием сильнейших спортсменов страны», — сказал глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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