Бывший юрист посольства США в России высказался о ситуации .

Ранее появилась информация о том, что нападающий «Миннесоты» мог купить военный билет. Также сообщалось, что его могут отправить служить в ВДВ, поскольку срок его отсрочки истек.

«Российское правительство очень внимательно следит за российскими спортсменами, которые выступают за границей.

Многие люди покупают фальшивые документы, они платят врачу, чтобы он выдал им медицинскую справку о том, что они не могут служить.

Я думаю, что они хотят показать пример: вы не сможете избежать военной службы.

Из-за ситуации на Украине они не хотят, чтобы известные спортсмены отправлялись играть за границу, а затем осуждали российское правительство. Это никоим образом не поможет им», – сказал Том Файрстоун.