Капризов будет служить в ВДВ в случае призыва в армию. Отсрочка Кирилла по учебе действовала до 30 июня (Mash)

будет служить в ВДВ, если его призовут в армию.

Об этом сообщает со ссылкой на телеграм-канал Mash. В сети появилась фотография учетной карты призывника – документа, который оформляют при обязательной постановке на воинский учет.

Утверждается, что Капризов не получал военный билет и не призывался в армию. Отсрочка Кирилла от военной службы действовала до 30 июня 2022 года. Хоккеист встал на учет как студент КемГУ, а с 2021-го – как студент РАНХиГС.

Отец Капризова находится на постоянной связи с комиссариатом. Он должен снять сына с воинского учета в Уфе, а позже поставить его на учет в Новокузнецке, откуда Кирилл родом.

Фото: Mash (по клику откроется крупное изображение)