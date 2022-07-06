Александр Ющенко считает, что отношения с руководством ЦСКА повлияли на ситуацию с армией.

Вратарь сборной России и обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА был призван на военную службу. В мае он подписал контракт с «Филадельфией».

«Руководители клубов исходят из своей выгоды, им выгодно, чтобы наши лучшие игроки выступали у них.

Что касается параллели, известный хоккеист из НХЛ нарушил бы закон в Америке, он бы так же отвечал, была бы не важна позиция лиги. Формальный признак – наличие нарушения закона – существует. Все должны отслужить в армии, в советское время хоккеисты проходили службу в армии – в спортроте, были военные кафедры.

– коммерческий клуб, но он является центральным спортивным клубом армии. Более того, что касается «понятийного», околохоккейного, околоспортивного вопроса.

Есть мнение, что парень достаточно дерзкий в хорошем смысле слова. Но некая дерзость повлекла за собой принцип: «Не хотите по-хорошему – по-плохому будет хуже». Можно было решить вопрос более мягко. Но, наверное, диалог клуба и игрока привел к такому жесткому сценарию», – сказал депутат Госдумы в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».