Дехтярев о реакции Овечкина на ситуацию Федотова: «Не стал бы ругать или осуждать. Человек взрослый – под 40 лет уже практически»

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею Вашингтон Александр Овечкин НХЛ КХЛ Иван Федотов Владимир Дехтярев Хоккей

Комментатор Владимир Дехтярев не готов ругать Александра Овечкина за его слова про Ивана Федотова.

Напомним, что капитан «Вашингтона» не стал комментировать ситуацию с бывшим вратарем ЦСКА, которого военная прокуратура считает уклонистом от армии.

Овечкин на вопрос «Про Федотова говорить не хочешь?» ответил: «Нет, а зачем?».

– Многие ругают Александра за его слова. Это правильно или нет?

– Вы знаете, я бы не стал ругать или осуждать Александра Овечкина. Он человек взрослый: ему уже под 40 лет практически.

Если он подумал, что ему не надо комментировать эту ситуацию, то он вправе это сделать.

Поэтому осуждать и ругать его в этой ситуации я не могу и не буду – это его личное дело. Это выбор Александра Овечкина, – сказал Дехтярев.

«Если б Федотов был уклонистом, на него бы завели дело, а не отправили в армию». Задали главные вопросы про Федотова военному юристу

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