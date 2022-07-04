Дехтярев о реакции Овечкина на ситуацию Федотова: «Не стал бы ругать или осуждать. Человек взрослый – под 40 лет уже практически»

Комментатор Владимир Дехтярев не готов ругать Александра Овечкина за его слова про .

Напомним, что капитан не стал комментировать ситуацию с бывшим вратарем , которого военная прокуратура считает уклонистом от армии.

Овечкин на вопрос «Про Федотова говорить не хочешь?» ответил: «Нет, а зачем?».

– Многие ругают Александра за его слова. Это правильно или нет?

– Вы знаете, я бы не стал ругать или осуждать Александра Овечкина. Он человек взрослый: ему уже под 40 лет практически.

Если он подумал, что ему не надо комментировать эту ситуацию, то он вправе это сделать.

Поэтому осуждать и ругать его в этой ситуации я не могу и не буду – это его личное дело. Это выбор , – сказал Дехтярев.

«Если б Федотов был уклонистом, на него бы завели дело, а не отправили в армию». Задали главные вопросы про Федотова военному юристу