высказался о ситуации с Иваном Федотовым.

В пятницу стало известно о задержании вратаря сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

«Если брать клуб ЦСКА – я с ними в постоянном контакте, у нас свои вопросы, проблемы – то я уверен, что ЦСКА никогда в жизни не выкупил бы игрока, если б не было договоренности о будущем продлении контракта.

Клуб платит деньги другому клубу за игрока и берет его на один год? Я уверен, что такого не было. Значит, была ситуация, в которой Федотов или его представитель, агент сделал заявление, обещание, что игрок останется.

Дальше они свою ситуацию поломали. Хорошо, вы идете на конфликт с ЦСКА, явно идете… Зная ЦСКА, [могу сказать, что] за спиной ЦСКА делать ничего не будет.

Если вдруг это – как сейчас представляют – сделал Есмантович и дал команду забрать его в армию, то, поверьте, прежде, чем это сделать, сто тысяч раз их предупредили: и его агента, и игрока, и все это было сделано сто процентов. Никакой реакции от них не последовало – то есть они со своей стороны посчитали, что могут не выполнять свои обещания, а ЦСКА может угрожать и ничего не будет», – сказал агент в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».

Вратаря сборной России на год забрали в армию – хотя у него контракт в НХЛ. Следим за событиями в нашем онлайне

12 важных вопросов по ситуации с Иваном Федотовым